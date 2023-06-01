В Кремле рассказали, как повлияют обстрелы Белгородской области на ход СВО Песков: обстрелы Белгородской области не окажут влияние на ход СВО

Обстрелы украинскими военными Белгородской области не окажут влияния на ход проведения военной операции на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем в Белгородской области, передает ТАСС.

Что касается ситуации в Шебекино, мы естественно сообщили. Постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, а также от представителей региональных и муниципальных властей. <...> Безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может. Но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить, — сказал Песков.

Как подчеркнул Песков, основной задачей на данный момент является переселение жителей приграничных регионов в безопасные районы.

По последним данным, в результате обстрелов 1 июня Шебекино и других приграничных населенных пунктов Белгородской области пострадало не менее 10 человек. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в связи с массированными атаками ВСУ на город Шебекино местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.