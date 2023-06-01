Обстрелы украинскими военными Белгородской области не окажут влияния на ход проведения военной операции на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем в Белгородской области, передает ТАСС.
Что касается ситуации в Шебекино, мы естественно сообщили. Постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, а также от представителей региональных и муниципальных властей. <...> Безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может. Но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить, — сказал Песков.
Как подчеркнул Песков, основной задачей на данный момент является переселение жителей приграничных регионов в безопасные районы.
По последним данным, в результате обстрелов 1 июня Шебекино и других приграничных населенных пунктов Белгородской области пострадало не менее 10 человек. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в связи с массированными атаками ВСУ на город Шебекино местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.