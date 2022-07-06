В Кремле рассказали, почему зерно из РФ не может попасть на мировой рынок Песков: западные санкции препятствуют поступлению российского зерна на мировой рынок

Фото: shutterstock.com

Российское зерно более чем востребовано, но сейчас есть много препятствий для его поступления на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти препятствия возникают в силу санкций, применяемых в первую очередь странами ЕС.

Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сегодня днем президент России Владимир Путин встретится с руководителем АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрием Сергеевым. Глава государства обсудит с ним проблему поставок зерна и деятельность компании.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возвращение на мировой рынок российского и украинского зерна. По его словам, в разговоре была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то что их реализация осложняется санкциями и разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек из-за пандемии коронавируса.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 4 июля заявил, что Турция ожидает ответа России на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу. Он отметил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить эту тему со российским и украинским коллегами. По словам дипломата, открытие так называемого зернового коридора для поставок культур по морю в значительной степени зависит от Москвы.