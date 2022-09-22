В Кремле рассказали о причинах частичной мобилизации Песков: России пришлось фактически противостоять всему блоку НАТО

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↵России в ходе спецоперации на Украине пришлось фактически противостоять всему блоку НАТО, что и привело к объявлению частичной мобилизации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что СВО по-прежнему идет по плану, передает РИА Новости.

Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. <...> Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили в том числе граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.