В Кремле рассказали о планах Путина на День народного единства Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Отмечается, что других мероприятий на эту дату у Путина не запланировано.

Также известно, что в церемонии возложения цветов примут участие представители различных религиозных конфессий, общественники, члены молодежных организаций. После торжественной части глава государства традиционно общается с присутствовавшими на возложении.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал в период длинных ноябрьских праздников запланировать совместные семейные походы, поехать на дачу и подышать свежим воздухом. Он призвал россиян поменьше сидеть за столом и употреблять алкоголь, но при этом подольше поспать, выспаться и с хорошим настроением провести время вместе с семьей. По словам Онищенко, в эти дни можно обсудить все накопившиеся вопросы, не забывая о здоровом образе жизни.

В свою очередь тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что День народного единства 4 ноября можно отметить всей семьей в любом городе России. Выбирать она советовала из того, к чему больше лежит душа, однако лучшими городами посчитала Москву, Санкт-Петербург и Казань.