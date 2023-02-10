Песков переадресовал Новаку вопрос о планах сократить добычу нефти Песков заявил о консультациях с участниками ОПЕК+ перед решением сократить добычу нефти

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Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также переадресовал вопросы по этой теме вице-премьеру Александру Новаку.

С рядом участников ОПЕК+ были разговоры, — сказал Песков.

Ранее Новак заявил, что в 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России. По его словам, экспертная группа правительства планирует оценить эти риски в ближайшее время. В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», а нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по потолкам цен.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.