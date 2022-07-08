В Кремле рассказали, за счет чего Россия может нарастить поставки газа Песков: отправка Канадой турбины позволит России нарастить поставки газа через «Северный поток»

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет нарастить объемы поставок газа в Европу, если Канада вернет турбину газопровода «Северный поток», сообщает РИА Новости. Он отверг обвинения в том, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления.

Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства. <...> Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых видов работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет — это позволит нарастить объемы, — заявил Песков, отвечая на вопрос, возобновится ли подача газа по «Северному потоку» после возвращения турбины.

Сейчас газопровод, который остается главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%.

В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введенных против РФ.

Ранее сообщалось, что в середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. График и план техобслуживания были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.

Власти Украины просят Канаду не передавать России турбину для «Северного потока». Как утверждают в Киеве, передача турбины, которая в настоящее время находится в канадском Монреале на ремонте, станет нарушением санкций в отношении России.