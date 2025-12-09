В Кремле раскрыли темы для переговоров Путина с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин 10 декабря встретится в Москве с президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщили в Кремле. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы.

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва не исключает возобновления мирных переговоров с Киевом в стамбульском формате. По его словам, для этого необходимо наличие «соответствующей основы». Мирошник добавил, что Европа завела переговоры в тупик. Теперь же она пытается обвинить в этом Россию, которая в действительности прилагала мирные усилия.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны, вовлеченные в процесс урегулирования украинского кризиса, осознают необходимость ведения соответствующей работы в условиях конфиденциальности. Он добавил, что любые иные форматы взаимодействия не являются продуктивными.