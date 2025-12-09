ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:09

В Кремле раскрыли темы для переговоров Путина с президентом Индонезии

Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто 10 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин 10 декабря встретится в Москве с президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщили в Кремле. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы.

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва не исключает возобновления мирных переговоров с Киевом в стамбульском формате. По его словам, для этого необходимо наличие «соответствующей основы». Мирошник добавил, что Европа завела переговоры в тупик. Теперь же она пытается обвинить в этом Россию, которая в действительности прилагала мирные усилия.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны, вовлеченные в процесс урегулирования украинского кризиса, осознают необходимость ведения соответствующей работы в условиях конфиденциальности. Он добавил, что любые иные форматы взаимодействия не являются продуктивными.

Владимир Путин
Россия
Индонезия
переговоры
Прабово Субианто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский встретился с папой римским Львом XIV
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.