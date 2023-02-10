В Кремле не откажутся от помощи Сирии Песков: Россия продолжит оказывать помощь Сирии после землетрясения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это происходит по линии различных ведомств.

Мы по линии различных ведомств в настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать, — сказал представитель Кремля.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение, в ходе которого погибли более 18 тысяч человек. Власти страны объявили регионы, затронутые землетрясением, зоной бедствия и ввели там режим чрезвычайного положения.

От землетрясения пострадала и соседняя Сирия, в числе жертв оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при обрушении здания в городе Хама.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему группировкой российских войск в Сирии помочь сирийскому правительству в ликвидации последствий землетрясения. К ликвидации последствий природного катаклизма приступили более 300 военнослужащих, а также 60 единиц спецтехники.