В Кремле ожидают разъяснений после слов Трампа о новом оружии

В Кремле ожидают разъяснений после слов Трампа о новом оружии Песков: за словами Трампа о новых вооружениях у США последуют разъяснения

Слова президента США Дональда Трампа о новых вооружениях нуждаются в разъяснениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, пока не ясно, что имел в виду хозяин Белого дома.

В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов, — сказал Песков.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.

До этого редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что система противоракетной обороны России способна отразить атаку с применением американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом он подчеркнул, что западная МБР, способная нести ядерные боеголовки, сама по себе является опасным оружием.