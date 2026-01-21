Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:14

В Кремле ожидают разъяснений после слов Трампа о новом оружии

Песков: за словами Трампа о новых вооружениях у США последуют разъяснения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Слова президента США Дональда Трампа о новых вооружениях нуждаются в разъяснениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, пока не ясно, что имел в виду хозяин Белого дома.

В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов, — сказал Песков.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.

До этого редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что система противоракетной обороны России способна отразить атаку с применением американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом он подчеркнул, что западная МБР, способная нести ядерные боеголовки, сама по себе является опасным оружием.

Россия
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
США
