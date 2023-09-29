В Кремле ответили на вопрос, говорили ли Путин и Кадыров о Журавеле Песков не рассказал, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Рамзан Кадыров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сообщать, обсуждалась ли во время встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым тема избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном Кадырова Адамом. По словам Пескова, переданным ТАСС, всю информацию по встрече Кремль уже дал.

Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима, — сказал Песков.

Ранее Песков не стал комментировать видео с сыном Рамзана Кадырова Адамом, где он избивает арестованного Никиту Журавеля. На вопрос журналиста представитель Кремля ответил, что не хочет говорить на эту тему.

Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.

Ранее Ксения Собчак выразила возмущение опубликованным видео Рамзана Кадырова, на котором его сын избивает Журавеля. Она призвала расследовать действия юноши и отметила, что они не должны сойти ему с рук. Собчак отправила журналистские запросы министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.