В Кремле знают про видео с сыном Кадырова, но ничего не скажут Песков: историю с сыном Кадырова комментировать не хочу

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать видео с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адамом, где он избивает арестованного Никиту Журавеля. На вопрос журналиста представитель Кремля ответил, что не хочет говорить на эту тему, передает ТАСС.

Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу, — заявил Песков.

Рамзан Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.

Позже в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак глава Чечни рассказал, что вместе с сыном пришел в СИЗО, где находился Журавель, потому что задержанный захотел разговаривать только с ним. При встрече тот заявил о желании принять ислам, на что услышал от Кадырова, что он «шайтан и просто хочет спасти свою шкуру» и «такие мусульмане не нужны», рассказала Собчак.

Кадыров добавил, что если суд решит, что его 15-летний сын виновен, то тот понесет наказание по всей строгости закона.