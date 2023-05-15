В Кремле отреагировали на результаты выборов в Турции Песков: Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Турции. Он добавил, что в Москве рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества с Анкарой, передает ТАСС.

Нас объединяет с Турецкой Республикой широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях: энергетика, туризм, торговля, с/х, автоперевозки. Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер. Оно абсолютно отвечает интересам народов, поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА, — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.

Ранее турецкий лидер заявил, что не теряет веру в победу в первом туре президентских выборов. При этом он отметил, что разрыв между ним и Кылычдароглу составляет свыше 2,5 млн голосов.

Ранее Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.