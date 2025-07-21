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21 июля 2025 в 13:59

В Кремле отреагировали на планы Баку подать иск против России по делу AZAL

Песков: РФ будет ждать вердиктов в случае решения Баку подать иск по делу AZAL

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Москва будет ожидать официальных вердиктов, в случае если Баку решит подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением авиалайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау в Казахстане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это право Азербайджана.

Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов, — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Международном медиафоруме в Шуше, заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета AZAL. По его словам, обстоятельства инцидента предельно ясны, однако за семь месяцев Баку не получил от Москвы «ни одного внятного ответа» по этому поводу.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

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