МИД: Россия пресекла попытки Запада «украинизировать» работу G20

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

России и ее партнерам удалось не допустить «украинизации» работы саммита G20, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что российская делегация выступала за деполитизацию дискуссий и сосредоточение на социально-экономических вызовах, связанных с бедностью, ослаблением продовольственной и энергетической безопасности под влиянием политики Запада и нелегитимных санкций.

Вместе пресекли попытки Запада «украинизировать» работу «двадцаточного» формата, четко отфиксирована множественность вооруженных конфликтов на планете, призывы к их мирному урегулированию путем диалога и дипломатических усилий на основе всей полноты целей и принципов Устава ООН, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал успешным саммит G20. Встречу в Нью-Дели он охарактеризовал как переломную. Министр выразил надежду на то, что ей придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.