В Кремле отказались раскрывать будущую должность Рогозина Песков не стал называть будущую должность Рогозина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, которые приводит РИА Новости, СМИ будут своевременно проинформированы о назначении Рогозина на ту или иную должность.

Мы вас проинформируем, когда это произойдет, — сказал Песков.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов.

Позже Песков заявил, что у экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина будет новая работа, тогда как нынешний уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе. Он также добавил, что у президента России нет планов по встрече с экс-главой корпорации.