В Кремле оценили возможность денонсации договора с Норвегией Песков: Россия надеется на диалог в вопросе поставок товаров на Шпицберген

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Официальная позиция России относительно денонсации договора о сотрудничестве с Норвегией пока не сформулирована, рассматриваются различные варианты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, не исключено, что проблему с поставками грузов на Шпицберген удастся решить путем диалога.

Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что договор между Москвой и Осло о дружбе и сотрудничестве не подлежит денонсации.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что каждое государство имеет право присоединиться к какому-либо международному договору, а также прекратить или приостановить обязательства по нему в силу суверенитета. При этом, если в самом договоре отсутствует процедура денонсации или выхода из него, то применению подлежит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, статья 56 которой устанавливает условия выхода из договора.