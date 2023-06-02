В Кремле оценили шансы на диалог с Украиной Песков: предпосылок для диалога России и Украины нет

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На сегодняшний день нет никаких предпосылок для диалога России и Украины, заявил представитель Кремля Дмитрия Песков. При этом он отметил, что сейчас в мире активно ведутся рассуждения о мирном договоре, пускай и в абстрактном ключе, передает РИА Новости.

Насчет диалога — такой вариант не просматривается, предпосылок нет. Хотя сейчас все больше обсуждений, экспертных заявлений представителей европейских стран ,пока абстрактных, но рассуждений о некоем мирном процессе, — сказал Песков.

По его словам, рассуждая о мирном урегулировании конфликта, лидеры других стран не берут во внимание цели и озабоченности России. Представитель Кремля подчеркнул, что это является приоритетным пунктом для установления диалога.

Ранее о невозможности переговоров России и Украины заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что диалог не состоится, пока на посту президента Украины остается Владимир Зеленский. По его словам, рано или поздно после смены правительства на Украине Москва и Киев все-таки смогут заключить мирный договор. При этом Медведев не исключил, что военный конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если «нацистская природа власти» республики не будет уничтожена.