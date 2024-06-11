В Кремле оценили решение США вооружить «азовцев» Песков: Россия негативно отнеслась к разрешению США передать «азовцам» оружие

Фото: МО Украины

Россия негативно относится к решению США позволить передачу вооружения полку «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об ультранационалистических подразделениях, передает ТАСС.

Крайне негативно. <...> Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистических вооруженных подразделениях, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что перемена позиции Госдепа указывает на то, что Вашингтон ничем «не гнушается» в желании подавить Москву. Песков подчеркнул, что США используют Украину и ее народ в качестве инструмента против России.

[США] готовы даже на заигрывания с неонацистами, — добавил Песков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой со ссылкой на Госдеп США сообщила, что администрация Штатов сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов». В департаменте сказали, что перед решением деятельность формирования была проанализирована.

Речь идет о законе, который запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Согласно этому поддерживать «Азов» было недопустимо, однако позднее власти США начали утверждать, что практический эффект от таких мер находится под вопросом.