В Кремле оценили работу экстренных служб при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» Песков: все службы среагировали оперативно при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу экстренных служб во время ликвидации пожара в «Гранд Сетунь Плаза». Он заявил, что пожарники и спасатели отреагировали на происшествие «весьма оперативно», пишет РИА Новости. Песков подчеркнул, что причины и обстоятельства возникновения пожара в данный момент устанавливаются.

Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали весьма и весьма оперативно. Что касается причин, то они устанавливаются. И в зависимости от этого министерство (МЧС — NEWS.ru) уже уполномочено принимать соответствующие решения, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в сгоревшем 3 июня в Москве бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» с 2017 года не проводились противопожарные проверки. Отмечается, что после последней проверки БЦ не включили в дальнейший план проверок по причине того, что собственник является субъектом малого предпринимательства.

Около 09:30 утра 3 июня в экстренные службы поступил звонок о крупном пожаре в бизнес-центре на улице Горбунова, на западе Москвы. По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, сообщается об 11 пострадавших, одного из которых госпитализировали в центр имени Склифосовского. Всего из здания удалось спасти 125 человек.