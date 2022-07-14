В Кремле оценили признание независимости ДНР и ЛНР со стороны КНДР Песков: Москва позитивно расценивает признание независимости ДНР и ЛНР со стороны КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия позитивно расценивает признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. В посольстве КНДР в Москве заявили о признании независимости республик Донбасса 13 июля.

Решение КНДР о признании ЛНР и ДНР расцениваем позитивно, — сообщил Песков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса. По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.

Украинский МИД в свою очередь объявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. В Киеве назвали действия Северной Кореи «недружественным шагом» и «попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».