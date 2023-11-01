Песков заявил, что позиции России на рыке урана трудно переоценить

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Заготовка высокообогащенного урана

Положение России на мировом рынке урана трудно переоценить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал призывы президента Франции Эммануэля Макрона увеличить экспорт казахстанского урана в страны Евросоюза, передает ТАСС.

Что касается уранового рынка — да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить, — подчеркнул Песков.

По добыче урана Россия занимает второе место в мире. Первенство сохраняет Казахстан.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Как отмечает агентство, обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана. По данным издания, Макрон намерен заручиться контрактами на поставки урана, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива. Также отмечается, что французский лидер хочет оказать влияние на зависимость Казахстана и Узбекистана от России и обсудить углубление присутствия атомной компании Orano SA в Центрально-Азиатском регионе. Визит Макрона в Казахстан запланирован на 1 ноября.