В Кремле оценили переброску Польшей военных к белорусской границе Песков: переброска Польшей войск к границы Белоруссии требует повышенного внимания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания со стороны Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что эти действия Варшавы вызывают обеспокоенность.

Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва и Минск ведут работу над концепцией безопасности Союзного государства. Подготовка этого документа была анонсирована несколько месяцев назад. В нем планируется отразить основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне растущей напряженности на их внешних границах и развязанной против них санкционной и информационной войны.

Ранее статс-секретарь канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарин заявил, что спецслужбы страны следят за прибывшими в Белоруссию бойцами ЧВК «Вагнер». По его словам, они разместились в полевых лагерях и уже приступили к обучению белорусских военнослужащих. Жарин также заявил, что «русские будут продолжать эксплуатировать группу „Вагнер“, как они это делают во всем мире», бойцы которой де-факто «выполняют миссии Кремля и от имени Кремля».