В Кремле оценили заявление Пентагона о тысячах погибших россиян в зоне СВО Песков: озвученные Пентагоном данные о погибших россиянах в зоне СВО «взяты с потолка»

Фото: Министерство обороны РФ

Озвученные Пентагоном данные о потерях среди российских военных в зоне СВО «взяты с потолка», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон не располагает истинными сведениями о погибших и раненых солдатах ВС РФ, передает ТАСС.

[Цифры] взяты с потолка, абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться, — сказал Песков, комментруя сообщение Минобороны США о том, что потери РФ убитыми и ранеными в последние месяцы в зоне СВО составили 100 тыс. человек.

Песков призвал доверять только той информации, которую распространяет российское Министерство обороны.

По мнению первого замглавы комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, заявления координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о потерях среди российских военных не стоит рассматривать всерьез, поскольку тот даже приблизительно не захотел назвать число жертв со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в катастрофическом положении, и сам Кирби подтвердил это своей речью.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что на Артемовском направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава ранеными и убитыми.