В Кремле ответили на вопрос о возможном запрете полета дронов 9 мая Песков: идея ограничить полет дронов 9 мая не относится к Кремлю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве

Кремль никак не может комментировать идею о запрете полета дронов в России 9 мая, поскольку это не его прерогатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал обращаться по этому вопросу к спецслужбам, передает РИА Новости.

Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать рекомендации. Это могут и должны делать наши спецслужбы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка. Это целиком и полностью их прерогатива, — сказал Песков.

Идею запретить полет беспилотников 9 мая в России ранее предложил первый зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Гусев. Если этого не сделать, могут произойти «всякие неприятные ситуации», считает депутат. По его мнению, россияне должны находиться в безопасности и в одном дне запрета ничего страшного нет.

27 апреля столичная полиция, а также экстренные и городские службы города перешли на усиленный режим работы в преддверии майских праздников. Сотрудники ГБУ «Жилищник» и муниципальных учреждений Москвы рассказали, что им отменили выходные и организовали дневные и ночные дежурства на прикрепленных территориях.