В Кремле не верят, что Запад извинится за санкции и захочет дружбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Запад никогда не признает санкции против России ошибкой и не захочет жить дружно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он без оптимизма ответил на вопрос, простит ли РФ западные страны, если те скажут: «Санкции больше не будем вводить, давайте жить дружно, простите нас».

Они так не скажут, — уверен Песков.

Он добавил, что Запад продолжит «накачивать» Украину оружием, но Россия к этому готова. Песков выразил желание, чтобы люди в западных странах видели, что именно им приходится платить за неэффективную политику своих лидеров.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе нет серьезных возражений против ужесточения энергетических санкций против РФ. Источники отметили, что рестрикциям не препятствуют даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».

Также сообщалось, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России, которые будут включать запрет доступа в порты ЕС для судов. Предлагаемая мера является частью более масштабного пакета санкций против России, направленных на закрытие любых лазеек, которые могут позволить продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, игнорируя установленный потолок цен.