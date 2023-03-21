В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в ЮАР после решения МУС Песков отказался комментировать возможную поездку Путина в ЮАР после решения МУС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможности поездки Владимира Путина в ЮАР, передает ТАСС. В этом государстве Путина могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, поскольку в ЮАР ратифицирован Римский статут.

Пока не принимались такие решения [о поездке Путина в ЮАР], — заявил Песков.

Ожидалось, что Путин примет участие в 15 саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Но официального подтверждения еще не было. Песков пояснил, что подготовка российской стороны к мероприятию «идет своим чередом».

Ранее пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что государство осознает свои обязательства по признанию решений Международного уголовного суда и принимает во внимание ордер МУС на арест Владимира Путина.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта, обвинив их в «перемещении населения (детей) из районов Украины». Решения Международного уголовного суда для России юридически не значимы, но выезд в некоторые страны для Путина и Львовой-Беловой станет проблематичным.