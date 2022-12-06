В Кремле назвали условия начала переговоров по Украине Песков заявил, что для начала переговоров по Украине Россия должна достигнуть поставленных целей СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достижение Россией поставленных целей в специальной военной операции условием для начала переговорного процесса по Украине, сообщает ТАСС. Он добавил, что в Кремле сейчас не видят перспектив для переговоров.

Должны быть достигнуты цели СВО. РФ должна достигнуть поставленных целей, — заявил Песков.

Он добавил, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир.

В конце ноября Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной невозможны. По его словам, Киев отказывается от диалога в том числе из-за продолжающейся спецоперации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией. В свою очередь Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.