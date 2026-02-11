В Кремле назвали одну из ключевых тем диалога с США

В Кремле назвали одну из ключевых тем диалога с США Песков: Москва готова обсуждать экономические вопросы с Вашингтоном

Экономические вопросы остаются важным направлением диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия и США заинтересованы в сотрудничестве, передает РИА Новости.

Мы заинтересованы в том, чтобы обсуждать с американцами экономические дела. Считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес, — указал он.

Представитель Кремля также рассказал, что российские проекты в области атомной энергетики компетентнее и дешевле американских. Он подчеркнул, что Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы.

Ранее он обратил мнение на то, что Россия всегда выступала за поддержание диалога при решении самых сложных проблем. Противостояние — это путь в никуда, добавил Песков.

Тем временем член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выразила мнение, что объем потенциального торгового соглашения между Россией и США может достичь $2 трлн. Она добавила, что сделка выгодна для всех сторон, передает ТАСС.