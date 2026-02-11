Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:44

В Кремле назвали одну из ключевых тем диалога с США

Песков: Москва готова обсуждать экономические вопросы с Вашингтоном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экономические вопросы остаются важным направлением диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия и США заинтересованы в сотрудничестве, передает РИА Новости.

Мы заинтересованы в том, чтобы обсуждать с американцами экономические дела. Считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес, — указал он.

Представитель Кремля также рассказал, что российские проекты в области атомной энергетики компетентнее и дешевле американских. Он подчеркнул, что Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы.

Ранее он обратил мнение на то, что Россия всегда выступала за поддержание диалога при решении самых сложных проблем. Противостояние — это путь в никуда, добавил Песков.

Тем временем член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выразила мнение, что объем потенциального торгового соглашения между Россией и США может достичь $2 трлн. Она добавила, что сделка выгодна для всех сторон, передает ТАСС.

США
Дмитрий Песков
политика
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания стрелка из Анапы
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.