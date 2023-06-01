Песков: использование смартфонов Apple в администрации президента запрещено Песков: сотрудникам администрации президента запрещено использовать смартфоны Apple в служебных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам администрации президента (АП) России запрещено использовать cмартфоны Apple в служебных целях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, все понимают, что эти гаджеты абсолютно прозрачны.

Здесь не нужно обманываться ничем. Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, многие сотрудники АП продолжают пользоваться айфонами в личных целях. Он отметил, что «по статистике 20–30% пользуются айфонами — IOS-системой, а 80–70% пользуются андроидами». Одни сотрудники отказываются от айфонов, тогда как другие продолжают ими пользоваться, добавил Песков.

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.