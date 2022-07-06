В Кремле назвали дату встречи Путина с лидерами думских фракций Песков: 7 июля президент России встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

7 июля пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, мероприятие состоится в очном формате в Кремле.

Это будет очный [формат], это будет в Кремле, — подтвердил Песков.

Ранее стало известно, что на 6 июля назначено последнее пленарное заседание весенней сессии. Для лидера ЛДПР Леонида Слуцкого встреча подобного плана станет первой с того момента, как он был назначен на пост руководителя фракции в Госдуме. Сам политик сообщал, что хочет обсудить с президентом тему сохранения русского языка.