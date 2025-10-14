Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:04

«Россия готова к миру»: Песков ответил на угрозы Макрона

Песков: Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия проводит специальную военную операцию на Украине в отсутствие иных вариантов и готова к диалогу для урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях отказа от переговоров, передает ТАСС.

Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей, — подчеркнул представитель Кремля.

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году не дал состояться переговорам между Россией и Украиной из-за денег. По словам журналиста-расследователя, делегации двух стран должны были обсудить украинский кризис в Стамбуле.

До этого Песков заявил, что запуск ракет Tomahawk требует участия специалистов из США, так что поставка этого оружия Украине действительно может плохо кончиться. Так он отреагировал на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который говорил, что передача Киеву американских ракет может плохо закончиться для самого президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Песков
СВО
Украина
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывал головы с помощью ИИ: что известно о 19-летнем убийце из Ухты
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфейков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.