«Россия готова к миру»: Песков ответил на угрозы Макрона Песков: Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине

Россия проводит специальную военную операцию на Украине в отсутствие иных вариантов и готова к диалогу для урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях отказа от переговоров, передает ТАСС.

Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей, — подчеркнул представитель Кремля.

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году не дал состояться переговорам между Россией и Украиной из-за денег. По словам журналиста-расследователя, делегации двух стран должны были обсудить украинский кризис в Стамбуле.

До этого Песков заявил, что запуск ракет Tomahawk требует участия специалистов из США, так что поставка этого оружия Украине действительно может плохо кончиться. Так он отреагировал на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который говорил, что передача Киеву американских ракет может плохо закончиться для самого президента США Дональда Трампа.