В Кремле подготовят меры против Литвы из-за блокады Калининграда Песков: Кремль намерен принять меры против Литвы из-за ограничения транзита в Калининград

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский морской торговый порт

В Кремле готовят меры ответа на перекрытие транзита в Калининград, однако о конкретике на этот счет говорить рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, применение санкций со стороны Литвы противоречит основополагающим документам.

Меры — да, готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, будем о чём-то говорить, — подчеркнул представитель Кремля.

17 июня губернатор Калининградской области заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договоренности, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что по состоянию на вечер вторника, 21 июня, никаких изменений в движении транзитных грузов через Литву в Калининграде не отмечено. В офисе премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните также нет понимания, как блокировать транзит и кто этим будет заниматься, информацию об этом пообещали уточнить в течение недели.