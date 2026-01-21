Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:18

Песков анонсировал визит президента Палестины в Москву

Песков заявил, что президент Палестины приедет в Москву и встретится с Путиным

Владимир Путин, Махмуд Аббас Владимир Путин, Махмуд Аббас Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву с рабочим визитом уже завтра, 22 января, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас. И завтра состоятся российско-палестинские переговоры, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия ожидает сведения о переговорах Соединенных Штатов, Евросоюза и Украины по мирному урегулированию. Он подчеркнул, что Москве важно получить полную информацию об обсуждениях, которые велись между западными партнерами.

Кроме того, по словам Пескова, слова президента США Дональда Трампа о новых вооружениях нуждаются в разъяснениях. Он подчеркнул, что пока не ясно, что имел в виду американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что у США есть удивительное оружие, о котором никто не знает. Он отметил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще.

