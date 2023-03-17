В Госдуме жестко ответили США на решение отправить дрон к границам России Депутат ГД Шеремет: Россия будет жестко отвечать на возможные провокации США в Черном море

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал URA.RU, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби о якобы незаконности авиационных ограничений, которые ввела Россия над Черным морем, говорит о наглости и весеннем помешательстве американских властей. Парламентарий добавил, что Вашингтон не осознает, что своими провокационными действиями он порождает ответные действия.

Такие заявления Вашингтона свидетельствуют об их откровенной наглости и весеннем помешательстве политиков США, упорно старающихся продолжать дестабилизировать обстановку в мире в надежде запустить цепную реакцию хаоса в очередной попытке силой и угрозами решить свои геополитические интересы и вывести из стагнации экономику за счет других. Не выйдет, — сказал Шеремет.

Он добавил, что Россия больше не будет «подставлять щеки», а на любые провокации будет дан «жесткий ответ».

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.