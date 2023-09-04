В Госдуме заявили о серьезной реорганизации Вооруженных сил России Генерал Соболев заявил о реорганизации Вооруженных сил России

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Соболев

В Вооруженных силах России проводится серьезная реорганизация, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Парламентарий сообщил, что российские военнослужащие планомерно проходят обучение по специализациям, которые отвечают актуальным задачам спецоперации.

Наши военные занимаются планомерно, сейчас создаются новые части, солдаты проходят обучение по военным учетным специальностям. Военные действия требуют готовить войска целенаправленно. У нас идет серьезная реорганизация вооруженных сил, на это направлены сейчас все усилия, — заявил Соболев.

Депутат также объяснил, что проводить стратегические учения «Запад» в 2023 году нецелесообразно, поскольку сейчас важнее готовить войска к продвижению в ходе выполнения задач СВО. Соболев также напомнил, что к концу нынешнего года поставлена задача увеличить численность ВС РФ до полутора миллионов человек.

Ранее член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, что на 2023 год стоит план принять на службу в ВС РФ примерно 420 тысяч контрактников. По его словам, план выполняется, и поэтому необходимости в проведении новой мобилизации в России нет.