В Госдуме заявили, что выводить аборты из системы ОМС было бы преступно Депутат Останина выступила против выведения абортов из системы ОМС

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования сейчас в России нельзя, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она объяснила NEWS.ru, что такие меры приведут к криминальным прерываниям беременности.

Выводить сейчас аборты из системы ОМС преступно — мы толкнем женщин в криминальную среду. Операция по прерыванию беременности — это ничуть не легче, чем, например, операция по удалению аппендикса, это вмешательство в организм. Поэтому как же можно женщине отказать в этом? — сказала депутат.

Она признала, что среди ее коллег и членов Совфеда есть те, кто считает необходимым выведение этой операции из обязательного страхования. Однако сама Останина уверена, что поднимать этот вопрос следует только тогда, когда «государство сделает всё, чтобы у женщины не было даже сомнений, что она не окажется один на один с проблемами».

Как правило, женщина принимает такое решение по социальным показаниям. Причины не в том, что женщины — радикальные феминистки и отказываются от детей. Причина в том, что семья, как правило, взвешивает свои возможности, — добавила политик.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.