В Госдуме заявили, что все-таки планируют повысить призывной возраст Депутат Соболев: нижняя граница призывного возраста тоже будет подниматься

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя граница призывного возраста тоже будет подниматься в будущем, заявил NEWS.ru генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, в стране должно быть практически 100% обученных людей, среди годных по состоянию здоровья к военной службе.

Дело в том, что в период разгула демократии, до проведения СВО и частичной мобилизации, у нас многие люди просто не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности. Однако нам необходимы обученные люди, в принципе каждый гражданин России, если он дорожит своей страной, должен быть готов защитить ее от посягательств любого противника, в том числе и блока НАТО, - считает Соболев.

Депутат отметил, что в период военных действий нормы о призывном возрасте нельзя оставлять на прежнем уровне. По мнению Соболева, новый закон направлен в первую очередь на тех людей, которые в свое время уклонились от службы в армии.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему власти решили оставить призыв в армию с 18 лет. По его словам, многие молодые люди вначале хотят отслужить, а затем заниматься образованием и трудоустройством. Картаполов отметил, что таким образом власти расширили права россиян, а не сократили их.