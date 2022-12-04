В Госдуме заявили, что России для торговли нефтью не нужен «теневой флот» Депутат Чепа: «теневой флот» России не нужен из-за достатка покупателей нефти

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Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ о создании Россией «теневого флота» для обхода западных санкций по нефти, заявил, что Москве такой флот не нужен. По его словам, в мире и так достаточно покупателей российской нефти, сообщает РИА Новости.

Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть, — подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

Он добавил, что и прежде страны-производители нефти оказывались под санкциями, и это не проблема. По мнению Чепы, санкционная политика Запада ведет лишь к энергетическому кризису. В нем зарабатывают отдельные компании, в том числе американские, уточнил Чепа.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Россия незаметно собрала флот из 109 нефтяных танкеров для обхода санкций. Этот флот сможет доставлять углеводороды в Индию, Китай и Турцию. Утверждается, что выросло число неназванных или новых покупателей на танкеры, которым 12–15 лет.