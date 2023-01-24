В Госдуме заступились за хищника, набросившегося на женщину под Уссурийском Депутат ГД Бурматов: в нападении льва на женщину под Уссурийском виновата администрация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов вступился за льва, напавшего на пьяную посетительницу зоопарка под Уссурийском. По его словам, которые приводит издание «Подъем», оснований для усыпления зверя нет, однако чётко прослеживается вина администрации заведения.

Животное абсолютно ни в чём не виновато. Тут видна целиком и полностью вина администрация учреждения. Если посетитель имеет возможность взять и просто залезть в клетку ко льву, это значит, что администрация учреждения не предусмотрела мер безопасности. Это грубейшее нарушение, — подчеркнул Бурматов.

Он напомнил, что условия содержания животного не предполагают наличия в его вольере людей, которые не являются служителями зоопарка. Решение же усыпить животное следует расценивать как уголовное преступление: если работники зоопарка не могут справиться с хищником, его следует передать в реабилитационный центр, где умеют обращаться с такими животными, подчеркнул депутат.

Ранее нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку. Пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями. Сначала она решила зайти в подсобку к рабочим, но затем оказалась в вольере со львом Аристо, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить». Сообщается, что женщина оказалась очень близко к вольеру, и хищник схватил ее за руку. Оттащив женщину от клетки, сотрудники оказали ей первую помощь и сразу же вызвали скорую.