В Госдуме высказались о возможном вступлении Швеции в НАТО Депутат ГД Чепа предупредил об изменении военной стратегии в случае вступления Швеции в НАТО

Фото: nato.int

В случае вступления Швеции в НАТО Россия будет вынуждена изменить свою военную стратегию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что это связано с утратой Швецией нейтрального статуса. По словам парламентария, России придется разместить свои ракеты и войска с учетом возможного вступления государства в Альянс.

Наша реакция на вступление Швеции в НАТО понятна. В какой-то степени это вынудит нас учитывать новый фактор в своей военной стратегии. Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет, — пояснил Чепа.

По словам парламентария, Россия должна будет защищать свои территории. Для этого предстоит принять дополнительные оборонительные меры, заключил депутат.

Ранее стало известно, что парламент Турции намерен рассмотреть заявку о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. Законодатели планируют вынести утвердительное решение, после чего законопроект будет передан президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану на подпись.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это напомнила, что в Москве никогда не забывают о том, что Турция является членом НАТО. По ее словам, в Кремле судят по делам и делают соответствующие выводы.