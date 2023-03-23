В Госдуме указали на нового лидера антироссийского блока в Азии Депутат Белик: Запад делает Японию лидером антироссийского блока в Азии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Япония становится лидером антироссийского блока в Азии. Токио заявил об увеличении помощи Киеву после переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского, напомнил член комитета Госдумы по международным делам в интервью URA.RU.

До сегодня Токио подбрасывал Киеву снаряжение, беспилотные летательные аппараты и различную гумпомощь. Теперь свою поддержку Япония решила облечь в более внушительные суммы, — подчеркнул Белик.

Депутат считает, что для своих целей Запад использовал Японию даже в дни визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

На антироссийскую арену в противовес сотрудничеству России и Китая коллективный Запад вывел Японию. <...> Момент встречи с [Владимиром] Зеленским был искусственно ускорен на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, но сместить акценты в пользу визита Кисиды в Киев не удалось, — считает Белик.

По его мнению, Токио не является союзником Киева, а просто поддерживает все антироссийское — придерживается линии стран «Большой семерки» и будет «делать то, что укладывается в антироссийскую концепцию».

Ранее сообщалось, что Япония в качестве председателя «Группы семи» (G7) намерена продвигать санкции в отношении России, а также будет участвовать в восстановлении Украины. Такие обещания содержатся в совместном заявлении Фумио Кисиды и Владимира Зеленского.