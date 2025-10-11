Немецкой газете Die Zeit лучше обратить внимание на увлечения депутатов бундестага, а не экс-президента Сирии Башара Асада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, журналистам из ФРГ нужно изучить пристрастия представителей партии «Зеленые».

Чем занимается Башар Асад, никого не должно волновать. Он газете Zeit ничего не должен, пусть она посмотрит, чем занимаются депутаты бундестага, особенно из партии «Зеленых» — их педофильские игрища. Это прием интернет-троллей — заставить человека оправдываться за то, чего он не совершал. Были бы люди приличные, а то какая-то немецкая газета, — добавил Милонов.

Ранее Die Zeit заявило, что бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми. Со слов источника журналистов, Асад занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.

Также сообщается, что семья часто бывает в подмосковном загородном доме, который охраняется частным предприятием, и владеет в общей сложности примерно 20 квартирами в «Москва-Сити». Инсайдер утверждает, что располагает данными из «достоверных источников», однако сама газета признает, что проверить эту информацию не представляется возможным.