В Госдуме рассказали, в каких регионах могут ввести военное положение

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Бородай не исключил введения военного положения в некоторых регионах России. В интервью NEWS.ru парламентарий напомнил об объявленной России «тотальной войне на уничтожение» и допустил, что режим военного положения может быть объявлен в приграничных к зоне боевых действий регионах.

Речь сейчас идет о существовании России. Не надо думать, что речь сейчас идет о Донбассе, о какой-то другой земле, кроме России. Нет. Нам объявлена тотальная война на уничтожение. Мы — пока что — действуем в рамках специальной военной операции. Возможно, через какое-то время мы перестанем действовать в этих рамках, — сказал Александр Бородай.

Депутат усомнился в том, что военное положение будет введено по всей России.

Возможно (возможно, подчеркиваю, я в данном случае не знаю мыслей ни верховного главнокомандующего, ни того, что думает по этому поводу Министерство обороны), военное положение будет введено в приграничных к зоне боевых действий регионах России, — отметил Бородай.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в случае вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ руководство этих территориальных образований вместе с российским руководством будет принимать решение о введении там военного положения. Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции. О возможности такого развития событий заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.