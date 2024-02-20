В Госдуме рассказали, как кошельки иноагентов пополняются из-за рубежа Депутат Луговой: иноагенты финансируются из-за рубежа с помощью криптовалюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюта является единственным способом пополнения кошельков иностранных агентов, заявил депутат Андрей Луговой во время выступления в Государственной думе. По его словам, иноагенты являются инструментами мягкой силы Госдепа США и МИД Великобритании. Парламентарий добавил, что в России необходимо всячески препятствовать их финансированию из-за рубежа, передает корреспондент NEWS.ru.

Иностранные агенты — это прежде всего инструменты так называемой мягкой силы Госдепа и Форин-офиса. <...> Ведь они изощренные иностранные агенты. И надо понимать, что все равно ими руководят и организуют их деятельность прежде всего разведывательные службы. <...> Мы два года назад по инициативе нашего председателя создали рабочую группу. И что? Они же там не идиоты переводить со счета из Женевы в Москву, они будут как-то финансировать. Криптовалюта — это сейчас единственный способ пополнения их кошельков, — отметил Луговой.

По его мнению, иноагенты и их родственники должны отчитываться за год о своих доходах и расходах, а также о наличии ценных бумаг. Как отметил депутат, у иностранных агентов есть квартиры и дачи, их перемещение по территории России не ограничивается. Луговой также подчеркнул, что эти лица действуют под руководством зарубежных спецслужб и посольств.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов. Документ также устанавливает запрет на рекламу самих иноагентских ресурсов. Проект был принят депутатами единогласно. За него проголосовали 396 человек, воздержавшихся не было.