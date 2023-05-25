В Госдуме рассказали, как должна работать система управления войсками Депутат Гурулев предложил вернуться к единоначалию в системе военного управления

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Для повышения эффективности управления армии России необходим возврат к принципу единоначалия, заявил в беседе с ИА SM.News депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. По его словам, единый центр управления для взаимодействия и связи армейских структур станет залогом успеха на поле боя.

Ставка управляет фронтами. Хватит про эти оперативные группировки рассказывать. Фронт есть фронт. Надо эти фронты организовывать и четко их подчинять командующим фронтам. Все это завязывать на Ставку и работать в единой системе управления, — подчеркнул Гурулев.

Он уточнил, что это касается не только сухопутных, но и ракетных войск, и авиации.

По мнению генерала, внедрение сетецентрической системы управления возможно уже сегодня. Она должна состоять из органов управления, в том числе ставки, фронта, армии, дивизии, полка или бригады и подразделения. Пункты управления — стационарные, защищенные, подвижные — уже существуют, их надо просто привести в порядок и четко определить подчиненность, считает эксперт. Самым главным пунктом он назвал глобальную систему связи и автоматизированную систему управления через спутниковую группировку.

Ранее Андрей Гурулев предложил в рамках курсов по начальной военной подготовке (НВП) в школах России обучать детей управлению беспилотниками.