В Госдуме раскрыли нюанс, влияющий на исход встречи Путина и Трампа

Депутат Толмачев: на Западе нет общей линии по переговорам с Россией

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

На Западе нет общей линии по началу переговоров с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, высказывания иностранных лидеров о предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина носят противоречивый характер.

Заявленная цель встречи — положить начало договорному процессу между двумя сверхдержавами. Однако готова ли к нему Америка? Последние действия и заявления ее руководства весьма противоречивы, а уж высказывания западных партнеров США позволяют сделать вывод, что никакой общей линии на Западе нет. Что касается Зеленского, вопрос не в том, примет ли он урегулирование. Вопрос в том, примут ли урегулирование его хозяева, — отметил Толмачев.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о временном закрытии воздушного пространства над Анкориджем 15 августа в связи с запланированной встречей президентов России и США. Согласно опубликованным данным, ограничения распространятся на зону радиусом 30 миль (48,3 км) вокруг города и высоту до 18 тысяч футов (5,5 км).

