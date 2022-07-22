В Госдуме прокомментировали слухи о создании российской ОС для смартфонов Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал слухи о создании российской ОС для мобильных устройств

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал объявление компании «НТЦ ИТ Роса» о создании российской операционной системы для мобильных устройств. В своем Telegram-канале депутат отметил, что презентация новинки пройдет в августе на форуме «Армия-2022». Он указал, что ОС в том числе может использоваться в военно-промышленном комплексе.

Российская компания «НТЦ ИТ Роса» объявила о собственной операционной системе для мобильных устройств. Её презентация состоится в августе на форуме «Армия-2022», что недвусмысленно указывает на планы применения разработки в военно-промышленном комплексе, — заявил Горелкин.

Депутат отметил, что на текущий момент о новой разработке «пока ничего не известно».

Ранее в РБК сообщили о том, что в «НТЦ ИТ Роса» ведут разработку мобильной ОС, которая, по информации издания, может стать конкурентом Android. Позже генеральный директор российской IT-компании Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств».

Ранее сообщалось, что Сбербанк завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку, сообщается на сайте кредитной организации. Как отметил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный, решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для банкоматов было принято еще в 2018 году. Сейчас «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе Linux.