В Госдуме призвали воссоздать военные училища в России Генерал Соболев: для увеличения армии необходимо воссоздать военные училища в России

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Для увеличения численности армии необходимо воссоздать военные училища в России, заявил NEWS.ru генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он также призвал добавить в программу обучения больше предметов военной подготовки.

Требуется восстановить программы обучения, уменьшив количество гражданских предметов и добавив больше военных — огневую и техническую тактики, чтобы офицеры, которые обучаются, прибыли в войска и были готовы управлять подразделениями, для которых они и предназначены. Это задача очень нужная, и ее необходимо решать. Роль Госдумы велика, и мне кажется, что мы должны более активно работать в этих направлениях, — сказал Соболев.

До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году.

Соболев объяснил это необходимостью улучшения мобилизационного ресурса в столь сложное время. Он также призвал увеличить число военных кафедр в университетах, чтобы люди имели возможность, не отрываясь от учебы, получить военно-учетную специальность.