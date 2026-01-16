Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:47

Депутат призвал певицу MARGO аккуратнее выбирать наряды для постов в Сети

Депутат Толмачев назвал наряд с крестом Овсянниковой попыткой шокировать публику

Певица MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) Певица MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) Фото: NEWS.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев призвал певицу MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которая сняла видео в откровенном топе крестообразной формы, перестать шокировать публику. В беседе с NEWS.ru он отметил, что использование христианской символики в одежде для публикаций в Сети является неподобающим.

Однажды артист Филипп Киркоров сравнил Овсянникову с молодой певицей Мадонной, и пластинку заело: Марго, как и Луиза Чикконе больше 40 лет назад, использует христианскую символику неподобающим образом. Возможно, она не имела в виду ничего такого, не хотела оскорбить верующих, и стилист просто предложил топ крестообразной формы. Но, скорее всего, это очередная попытка шокировать публику и привлечь к себе внимание. Чем больше скандалов, тем больше аудитория. Жаль, что артистка проявляет такую неразборчивость в методах, — высказался Толмачев.

Ранее Киркоров заявил, что экспрессивность MARGO — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Певец также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.

