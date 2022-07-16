В Госдуме призвали объявить Байдена в международный розыск Депутат Госдумы Шеремет предложил объявить Байдена в международный розыск

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден должен быть объявлен в международный розыск за спонсирование неонацизма, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, именно позиция американского лидера привела к конфликту на Украине.

Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине, — сказал Шеремет.

Он добавил, что США вмешиваются в суверенные дела государств по всему миру. По мнению Шеремета, это создает угрозы всему человечеству.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина прекратила свое существование как государство, а украинский народ оказался заложником у неонацистов. По его словам, киевский режим «предал страну».